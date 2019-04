All'esame della patente con videocamera e auricolare: denunciato

CREMONA (8 aprile 2019) - Questa mattina, nel campo della peculiare competenza e in simbiosi con la direzione della Motorizzazione Civile di Cremona, personale della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale ha individuato e indagato in stato di libertà un pakistano residente in città che ha tentato di sostenere fraudolentemente l’esame teorico per il conseguimento della patente di guida. In particolare, per superare la prova e rispondere correttamente a tutte le domande del quiz multimediale, lo stesso con la videocamera di un cellulare occultato sotto la felpa indossata filmava i quesiti inviandoli ad un complice esterno, che a sua volta gli suggeriva le risposte esatte tramite uno speciale microauricolare inserito nell’orecchio e un’altra apparecchiatura. L’esame è stato annullato e tutta l’attrezzatura elettronica è stata sequestrata.

