Turismo, 2018 anno molto positivo

CREMONA (8 aprile 2019) - A Cremona il 2018 è stato davvero molto brillante. Così si può definire l’anno appena trascorso dalla prima lettura dei dati, ancora provvisori ma in fase di validazione da parte di Istat, resi noti dagli uffici della Provincia di Cremona deputata alla loro elaborazione. Si registra un ulteriore miglioramento rispetto al 2017 che è andato bene nonostante gli effetti della chiusura dell’Hotel Ibis per 9 mesi. Gli incrementi sul 2017, infatti, segnano un +19% di arrivi in città e un +14% di pernottamenti che, tradotti in numeri, significa 71.502 arrivi totali e 139.311 pernottamenti. Non solo viene colmato il gap negativo del 2017, ma va decisamente meglio rispetto al 2016, anno in cui tutte le strutture ricettive erano operative.

Due sono gli aspetti positivi che si evidenziano da un’analisi dei dati e che restituiscono l'impegno di questa amministrazione nel corso del mandato. Il primo si riferisce ad una maggiore presenza di stranieri in città, che negli ultimi anni aveva fatto registrare una lieve flessione, ma che recupera e rilancia con i suoi 28.773 arrivi e 56.307 pernottamenti. Sono più di 2.000 gli arrivi rispetto al 2014 (erano 26.671) e quasi più di 3.000 pernottamenti in più (erano 53.341). Le provenienze straniere che hanno fatto registrare un aumento di arrivi a doppia cifra percentuale rispetto al 2017 sono molti. Questi i più significativi: Francia +28%, Germania 24%; Regno Unito +28%; Russia +24%; Spagna +34%; Cina +30% e Stati Uniti d'America +29%.

Un secondo aspetto positivo che si evidenzia dall’analisi dei dati - e che mette in risalto il grande lavoro di squadra coordinato dal Comune di Cremona fra il settore turistico e quello culturale fra gli enti pubblici e privati - è quello relativo alla destagionalizzazione di arrivi e pernottamenti turistici. Per Cremona, infatti, l’alta stagione ha sempre coinciso con la stagione autunnale, con qualche punta nei mesi primaverili: nel 2018, tuttavia, accanto ad ottobre con i suoi 7.555 arrivi e 14.592 pernottamenti, si afferma maggio come il secondo mese che registra il maggior numero di turisti con 7.431 arrivi e 14.058 pernottamenti, al terzo posto si colloca luglio con 6,714 arrivi e 13.753 pernottamenti. Molto bene anche i flussi duranti i mesi di febbraio, marzo e dicembre che segnano un incremento nel quinquennio 2014-2018 di circa 2.000 arrivi, segno che la città sta diventando una destinazione turistica attrattiva tutto l'anno.

