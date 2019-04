FierAgrumello, la madrina è Gloria Pezzaioli

GRUMELLO (9 aprile 2019) - Arriva dalle colline moreniche di Montichiari (Bs) ed è stata finalista di Miss Italia, la madrina della 44esima FierAgrumello la storica kermesse grumellese in programma sabato 27 e domenica 28 aprile, che quest'anno sarà tenuta a battesimo da Gloria Pezzaioli.

Nel 2016 vince la fascia di Miss Eleganza Lombardia a Miss Italia, che le apre l'accesso alle finali nazionali di Jesolo, seguendo le orme di sua sorella maggiore Giada, vincitrice di due titoli nazionali: quello di Miss Mondo Italia nel 2010 e di Miss Universo Italia nel 2015.

Gloria Pezzaioli si è già fatta conoscere nel mondo della moda come modella e con la partecipazione a campagne pubblicitarie e video, anche musicali. Più recente la sua partecipazione come modella sulla passerella di 'Detto e Fatto' (Rai2) e come giudice 'Millenial' nel programma culinario 'C'è posto per 30', condotto da Max Giusti (Canale 9).

La cerimonia inaugurale della 44esima FierAgrumello è in programma per la mattinata di domenica 28 aprile presso la sala conferenze di Cascina Castello, in via Roma, alla presenza delle autorità e dei premiati. Si concluderà con il consueto corteo per le vie del paese fino all'area espositiva del Mulinello per il taglio del nastro e la visita ufficiale agli stand.

