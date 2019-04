Cimitero, completata la costruzione delle 32 nuove cappellette nel Campo 1

CREMONA (8 aprile 2019) - Completata la realizzazione delle ultime sedici cappellette di famiglia al Campo 1 del Civico Cimitero. Con questo intervento sono stati così ultimati i lavori iniziati nel 2015 con il primo lotto. Ad ora sono pertanto 32 le nuove cappellette di famiglia a cinque posti al Cimitero monumentale realizzate per soddisfare le numerose richieste pervenute. La zona dove è stato realizzato l’intervento è posta nella parte nord est, nei pressi di via dei Cipressi, e rientra nell’ampliamento post ottocentesco del complesso. A nord e ad est è delimitata dal muro di cinta verso il parcheggio e via Cipressi, a sud dalle edicole di famiglia costruite negli anni Settanta, ad ovest dal viale secondario che delimita un campo di inumazioni, sullo sfondo verso nord ovest si trovano gli edifici di recente realizzazione destinati a tumulazioni e il Polo della cremazione. L’intervento è stato realizzato in più lotti differenziati, autonomi e funzionali. Il progetto, redatto dai tecnici del Settore Progettazione del Comune, ha tenuto conto di una pluralità di aspetti: realizzare la continuità storica con la configurazione planimetrica del manufatto ottocentesco; garantire con un linguaggio contemporaneo, in continuità con gli edifici di recente costruzione, l’integrazione architettonica con l'intero complesso; assicurare un inserimento ambientale sostenibile.

Proseguono nel frattempo anche altri lavori in altre parti del Civico Cimitero. Negli ultimi mesi è stata effettuata la verifica e messa in sicurezza dei manufatti decorativi posti sulle coperture dei fabbricati e di altri manufatti in marmo (colonne, rivestimenti, decori, gronde, solo per citarne alcuni), posate reti antipiccione in corrispondenza dei lucernari della crociera di ponente e ripristinate alcune lastre di copertura degli androni della crociera di levante. Sono stati inoltre affidati i lavori per convogliare le acque provenienti dalle infiltrazioni ai piani interrati del chiostro; altre verifiche su questo fabbricato saranno eseguite nei prossimi mesi. Sono in fase di affidamento ulteriori lavori di verifica e messa in sicurezza dei sottotetti dei fabbricati e di altri manufatti. Programmati infine già altri interventi, per i quali si è in attesa del parere della competente Sovrintendenza, quali il rifacimento dell’intonaco dei vecchi androni e delle crociere di levante e ponente.

“Oltre a questi lavori e alla manutenzione ordinaria realizzati in sinergia con il Settore Progettazione e Manutenzione - dichiara l’assessore con delega ai Servizi Cimiteriali Rosita Viola - prosegue l’impegno amministrativo da parte degli uffici per la redazione del nuovo Piano Regolatore Cimiteriale, ormai in fase di completamento".

