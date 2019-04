Anche Giovetti si candida a sindaco di Cremona

CREMONA (8 aprile 2019) - E' ufficiale: a dispetto dei tentativi del centrodestra di 'recuperarlo' in extremis, Ferruccio Giovetti, ex Forza Italia, si candida a sindaco di Cremona. "Ho avuto contatti con esponenti della coalizione che candida Carlo Malvezzi - rivela Giovetti - ma giunti a questo punto, per quel che è accaduto prima e per la nostra idea di città, credo sia corretto correre da soli. Io ci metto la faccia". Dunque Giovetti, medico, ex presidente dell'Avis, è in campo. Questa sera è in programma un incontro con un gruppo di sostenitori, poi, nel giro di qualche giorno, si comporrà la lista. "I tempi stringono ma abbiamo idee precise e un programma sostanzialmente solo da definire e, di conseguenza, il poco tempo a disposizione non mi spaventa".

Giovetti, uscito da Forza Italia per avvicinarsi a Lombardia Ideale, nella compagine coordinata dagli ex azzurri Mino Jotta e Fabio Bertusi, sarà il candidato di una lista che non potrà usare il simbolo Lombardia Ideale - il movimento fondato dal governatore Attilio Fontana appoggia Malvezzi - e che si proporrà all'elettorato con un proprio schema. "Il simbolo lo definiremo nelle prossime ore ma certamente conterrà le parole Cremona, centrodestra e Giovetti".

