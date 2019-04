Sindaco, ecco il primo round

CREMONA (8 aprile 2019) - L’appuntamento è fissato per mercoledì alle 12.30: presso la sala riunioni de La Provincia per i protagonisti, in diretta attraverso i social ed il nostro sito www.laprovinciacr.it per tutti coloro che vorranno seguirlo ‘in tempo reale’; mentre le pagine del giornale in edicola giovedì ne ospiteranno la cronaca in differita.

Conto alla rovescia per il primissimo confronto pre-elettorale fra i tre principali candidati alla carica di sindaco di Cremona: Gianluca Galimberti (in campo per il centrosinistra), Carlo Malvezzi (centrodestra) e Luca Nolli (Movimento 5 Stelle).

Più che un faccia a faccia, sarà un ‘3 contro 3’: da una parte del tavolo tre giornalisti a porre domande, dall’altra i tre candidati a dare risposte.

Un format televisivo nello stile e giornalistico nei contenuti, per far conoscere a tutti i cremonesi la proposta politica, le idee e i programmi di chi aspira a governare la città per i prossimi cinque anni. Un focus pubblico per scoprire la storia, il carattere e le proposte dei tre candidati cremonesi alla fascia tricolore.

Come già accennato, potrà essere seguito da chiunque attraverso i social ed il nostro sito www.laprovinciacr.it. Non solo: grazie alla nostra pagina Facebook i cittadini-lettori-utenti avranno la possibilità di interagire con i giornalisti e i candidati, proponendo temi e quesiti.

Quella di mercoledì sarà ovviamente solo la prima di una serie di iniziative che La Provincia proporrà nel periodo che ci separa dal voto amministrativo (ed europeo) di domenica 26 maggio. Una serie di appuntamenti ed approfondimenti è infatti già allo studio ed in programmazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO