Barriere mentali, l'assurda guerra contro i disabili

CREMONA (7 aprile 2019) - Già la prima scritta era odiosa: «Una marea di handicappati qui, in via Cadore, che magari prendono pure i parcheggi riservati. Avete sbagliato via». La seconda lo è ancora di più: «Non è una questione di Handicap. È una questione di parcheggi. Ve lo siete fatti fare, il parcheggio riservato, rubandolo a noi residenti. Avete dichiarato guerra. E guerra sia (chiedete aiuto suoi social)». Non è bastata l’indignazione sollevata dal primo messaggio comparso, lo scorso marzo, in via Cadore, sul cartello di inizio lavori, davanti alla sede delle associazioni Baskin e Giorgia, i due sodalizi impegnati, da tempo, nella promozione di iniziative sportive e sociali di inclusione. Allora, il messaggio era stato scritto direttamente sul cartello con un pennarello scuro. Stavolta, è stato riversato su un foglietto a quadretti incollato sul cartello.

