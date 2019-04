Alpini di pianura, grande festa per i 90 anni

CREMONA (7 aprile 2019) - Si definiscono ‘gli alpini di pianura’. Non ci sono le cime delle montagne, ma in piazza del Comune si staglia la vetta più alta «della nostra provincia: il Torrazzo. Bisogna scalarla piano piano». Carlo Fracassi, presidente della sezione di Cremona -Mantova, lo dice, ieri, nella giornata conclusiva della celebrazione dei 90 anni della Fondazione. Una domenica di festa ed emozione, cominciata alle nove del mattino nella sede di via Realdo Colombo. Per festeggiare le penne nere, qui sono arrivate delegazioni da un po’ tutto il Nord Italia: Casale Monferrato, Cuneo, Alessandria, Breno (Vallecamonica), Trento, Luino, Varese, Pavia, Brescia, Bergamo, Piacenza, Reggio Emilia, per citarne alcune. L’alzabandiera, la sfilata per le vie del centro, con il vescovo, Antonio Napolioni, che li attende in corso Mazzini, così legato, il pastore della chiesa cremonese, al Corpo degli alpini, perché ne facevano parte sia il padre sia il fratello. Infine, la messa in Duomo.

