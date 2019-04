Antoniazzi, operai a rischio

PIZZIGHETTONE (7 aprile 2019) - Dipendenti con il fiato sospeso alla storica ditta Antoniazzi, specializzata in pavimentazioni: a rischio i prossimi stipendi ma anche i loro posti di lavoro, nel frattempo sono in recupero flessibilità e dunque la produzione è ferma. L’altro ieri pomeriggio proprio i lavoratori hanno incontrato i rappresentanti sindacali di Cgil e Cisl, mentre nei prossimi giorni è previsto un summit con i titolari anche per parlare di una possibile imminente vendita dell’azienda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO