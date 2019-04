Pensa di suicidarsi, ma gli agenti lo convincono a non farlo

CREMONA (6 aprile 2019) - Intervento salva vita della polizia questa notte. Un ragazzo del '92, in crisi esistenziale, è stato convinto dagli a non suicidarsi. Aveva già scavalcato il parapetto del ponte sul Po tra Cremona e Castelvetro quando, grazie all'allarme fatto scattare dalla nonna del giovane, sono giunti sul luogo polizia, vigili del fuoco e 118. I poliziotti, con molta calma, per più di un'ora, hanno parlato al ragazzo riuscendo infine a convincerlo a non compiere il tragico gesto.

