Quarantenne del Kavarna dà in escandescenze, arrestato

CREMONA (6 aprile 2019) - Un quarantenne frequentante il centro sociale Kavarna è stato arrestato dalla polizia per "violenza, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, lesioni e oltraggio". L'uomo, classe '79, è stato trovato in un bar di via Postumia in evidente stato di alterazione psicofisico. Una volta giunta la pattuglia della polizia si è rifiutato di fornire generalità e documenti e ha reagito con calci contro gli agenti che per calmarlo hanno usato lo spray al peperoncino. Arrestato e portato in questura. Questa mattina il processo per direttissima.

