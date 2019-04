Perde il controllo dell'auto e si dà alla fuga, denunciato

CREMONA (6 aprile 2019) - Notte da dimenticare per un cremonese denunciato per "rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcoltest", "fuga dopo aver provocato incidente con soli danni a cose". Il conducente, nato a Cremona classe 1976, ieri sera in via Bissolati ha perso il controllo della sua auto finendo contro un veicolo regolarmente parcheggiato. Segnalato da un testimone, è stato rintracciato ed inseguito dai carabinieri. L'uomo è risultato in evidente stato di alterazione psicofisico, ma si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. Patente di guida ritirata e veicolo affidato ad altra persona.

