Cinque pattuglie dei Cc al Juliette 96: lavoratrici in nero e cibo sequestrato

CREMONA (6 aprile 2019) - Tra le ore 23 di ieri e le 3 di questa notte 5 pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Cremona, unitamente a militari del NAS e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cremona, nell’ambito di un servizio coordinato disposto dalla Compagnia di Cremona, hanno effettuato un controllo del locale 'Juliette 96' in via Mantova 88. Rilevate a carico della titolare - una 22enne, residente a Cremona - numerose violazioni amministrative, di carattere lavorativo e sanitario/alimentare.

In particolare presso l’annesso locale ristorante e pizzeria è stata accertata la presenza, su di un totale di 15 occupati, di 6 lavoratrici in nero, con funzioni di cameriere, violazione che ha fatto scattare sanzioni amministrative per un totale di circa 17.000 euro e sospensione dell’attività lavorativa che potrà essere revocata col pagamento della sanzione stessa.

In ambito sanitario/alimentare presso il ristorante sono state accertate violazioni amministrative in relazione alle prescrizioni sulle pulizie, sulla qualità e tracciabilità degli alimenti per cui sono stati sottoposti a sequestro amministrativo circa 11 kg di prodotti alimentari.

