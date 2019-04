Carlalberto Ghidotti: "Lascio Forza Italia, non mi riconosco più nel partito"

CREMONA (6 aprile 2019) - Carlalberto Ghidotti lascia Forza Italia. "Arrivare a questa decisione non è stato semplice. Sono in Forza Italia da sempre, da quando ho conosciuto il pensiero liberale del presidente Silvio Berlusconi. Terminato il recente mandato da coordinatore cittadino, dopo 15 anni in consiglio comunale e 5 come presidente del consiglio provinciale mi vedo ora costretto a cambiare strada".

Una scelta non facile, quella di Ghidotti: "Troppe cose sono cambiate in Forza Italia e oggi fatico a riconoscermi ancora nella politica espressa dal partito. Sul piano nazionale, mi trovo lontano dalla nuova linea tracciata dal vicepresidente Antonio Tajani, fortemente europeista e sempre più a braccetto con la sinistra buonista. Sul piano locale sono molto distante dai modi e dalle scelte dalla nuova dirigenza, formata alla corte di Roberto Formigoni e maturata nel centrodestra di Angelino Alfano.

Per compiere questo difficile passo ho scelto di attendere la conclusione del mandato istituzionale, per onorare la fiducia che gli elettori cremonesi mi hanno conferito. Ringrazio chi mi ha sempre sostenuto lealmente ed ha creduto fino alla fine nel mio operato".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO