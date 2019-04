Finisce nel fosso con la sua auto, 52enne ferito

CASTELLEONE (5 aprile 2019) - Uscita di strada poco prima delle 18, lungo la strada che collega Castelleone e Ripalta Arpina. Il ferito è un 52enne del borgo, che viaggiava da solo al volante della sua Renault, terminata in un fosso. L'uomo, intrappolato nell'abitacolo, è stato liberato dai vigili del fuoco di Crema. Un'ambulanza della Croce rossa l'ha accompagnato in ospedale, dove sono in corso accertamenti sulle sue condizioni, giudicate serie ma non gravi. Si sospettano fratture. Rilievi a cura della polstrada di Pizzighettone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO