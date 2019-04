Tribunale, toghe più giovani

CREMONA (6 aprile 2019) - Tutti giovani, intorno ai 30 anni, e con una gran voglia di fare. Le toghe stirate, i sorrisi di felicità, dopo molti sacrifici. Alle 9.30 di ieri si sono dati appuntamento a palazzo di giustizia, aula della corte d’assise, dove si sono insediati ufficialmente cinque magistrati: 2 giudici e 3 sostituti procuratori. Tutti di prima nomina. Arrivano dal Nord, dopo il tirocinio in uffici giudiziari prestigiosi: Torino, Genova, Milano, Firenze e Bologna.

Sono i giudici Cristina Bassi di La Spezia, destinata al civile, e Francesco Panchieri di Parma, al penale. Con loro, salgono a 19 i giudici di tribunale, contro i 20 previsti in organico. Mentre con i tre nuovi sostituiti Chiara Treballi di Pistoia, Vitina Pinto di Torino e Davide Rocco di Padova, la procura è al completo: otto pm su otto previsti in organico.





