A rischio rottamazione 150mila televisori in tutta la provincia

CREMONA (6 aprile 2019) - Almeno 150mila televisori a rischio rottamazione a Cremona e provincia a partire dal prossimo anno. È la stima fatta da Giuseppe Borea, esperto di tv digitale. Il tutto a causa del nuovo switch-off, dopo quello del 2012, legato all’avvio del digitale terrestre, previsto già nel 2020. «Non deve temere nulla chi riceve il segnale televisivo dal satellite (utenti Tivùsat o abbonati Sky) o chi ha acquistato un televisore dopo il 2017- spiega Borea -. Gli altri utenti, invece, dovranno acquistare un nuovo tv o un decoder compatibile».

«Non siamo preoccupati, ma seguiamo lo sviluppo della situazione passo per passo. Tutto è stato programmato con una certa gradualità e questo conforta. I problemi potrebbero riguardare in particolare gli anziani». Attilio e Matteo Buttarelli, padre e figlio, responsabili dell’omonimo centro vendita di prodotti elettronici che si trova in via Castelleone, alle porte della città, un punto di riferimento per migliaia di cremonesi, mandano un messaggio tutto sommato rassicurante in vista di quella quasi rivoluzione che dal prossimo anno riguarderà l’utilizzo della televisione.

