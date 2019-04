Bookstation: cercasi libri 'favolosi' per bimbi e ragazzi

CREMONA (5 aprile 2019) - Attivato il Punto di Raccolta Libri per l’infanzia e l’adolescenza nell’atrio dell’Ospedale di Cremona. I testi donati dai cittadini saranno utilizzati per il progetto di sperimentazione e d’inclusione sociale Bookstation. E’ stata posizionata oggi, nell’atrio dell’Ospedale di Cremona (accanto alla bici cargo del Bookcrossing) la Book Box per la raccolta di testi per l’infanzia e l’adolescenza destinati al progetto di sperimentazione all’inclusione Book Station.

Bookstation è un progetto pensato da ASST di Cremona e Comune di Cremona, insieme ad Anffas, alla Cooperativa Sociale Società Dolce e all’Associazione 'Punto famiglia' Accendi il Buio. Presentato lo scorso dicembre, propone di facilitare la concreta partecipazione alla comunità di persone affette da disturbi dello spettro autistico e disabilità intellettiva, a cui è affidato il mantenimento e rotazione di piccole biblioteche a libero accesso, che saranno collocate in vari luoghi della città (sale d’attesa di ambulatori, ospedali, studi dentistici e altri luoghi simili). A rendere possibile tutto questo sono i cittadini, che si sono già dimostrati attenti all’iniziativa: da dicembre ad oggi, infatti, sono stati raccolti circa 600 testi, senza contare quelli scambiati con il Bookcrossing. Ma la strada è ancora lunga e servono ancora altri libri per poter raggiungere l’obiettivo.

