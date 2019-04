Smog: Cremona tra le città fuorilegge per il 2019

CREMONA - Le città italiane sono ancora sotto la cappa dello smog e dall’inizio dell’anno già 17 capoluoghi di provincia sono fuorilegge per i livelli di Pm10, cioè per la soglia di polveri sottili consentite nell’arco di tutto l’anno. Questo quanto emerge dall’aggiornamento della classifica 'Mal'aria' di Legambiente (aggiornato al 31 marzo). Tra le città peggiori troviamo Torino con 52 superamenti della soglia consentita per la salute, a fronte dei 35 annuali consentiti, Rovigo con 50, Verona con 49, Cremona con 48 e Milano sempre con 48.

