Castelvetro, troppi convogli. Il parroco: la chiesa trema

CASTELVETRO PIACENTINO (6 aprile 2019) - Il terminal ferroviario appena approvato dalla Commissione europea porterà ad un incremento dei treni merci sulla tratta Cremona-Piacenza, aspetto che spaventa i residenti di San Pedretto visto che la linea ferrata è a due passi dalle loro case. Fra i cittadini preoccupati c’è anche il parroco della frazione condivisa dai Comuni di Castelvetro e Monticelli: don Dario Faraboli da qualche tempo ha notato tegole spostate, cornicioni crollati e altri segni tangibili delle vibrazioni causate dal passaggio dei convogli. E per questo motivo, ancora prima di sapere del possibile futuro incremento dei transiti, si è rivolto ad un istituto piacentino specializzato nelle misurazioni in caso di scosse potenzialmente dannose per gli edifici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO