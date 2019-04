Zona rossa: il centro chiude a bus, camion e tir

SONCINO (6 aprile 2019) - Autobus turistici, tir e camion di grandi dimensioni: tutti i mezzi pesanti devono restare fuori dal centro storico. Più sicurezza per i pedoni e traffico più snello. Ma anche per le necessità dei turisti e dei commercianti c’è un occhio di riguardo: ancora ammessi i mezzi commerciali, con nuovi parcheggi per lo scarico merci, furgonicini e, spiega il sindaco Gabriele Gallina: «Ora il parco urbano resterà sempre aperto per accogliere gli autobus di visitatori».

