Logistica, accusa di estorsione: imprenditore a processo

Sarebbero stati costretti ad accettare buste paga prive di compensi legittimi, a rispettare orari di lavoro non conformi ai contratti, a non iscriversi ai sindacati e a diventare soci della cooperativa per la quale lavoravano: sono le condizioni denunciate da dieci dipendenti di un magazzino logistico con sede a Piacenza e che hanno portato al rinvio a giudizio per quattro persone, fra cui un imprenditore 45enne di Cremona. L’uomo, amministratore della cooperativa in questione ma impegnato in attività imprenditoriali anche nel Cremonese, è difeso dall’avvocato Barbara Campani del foro di Reggio Emilia e dovrà comparire in aula il prossimo 27 settembre. Il giudice Stefania Di Rienzo, su richiesta del pm Ornella Chicca, ha firmato il rinvio a giudizio con l’accusa di estorsione in concorso aggravata dall’abuso di prestazione d’opera. I quattro respingono l’accusa e hanno scelto il rito ordinario.

