Domenica è la Giornata del Verde Pulito, la novità è il concorso fotografico

Si svolgerà domenica prossima, 7 aprile, la Giornata del Verde Pulito, istituita con la legge regionale 14/1991, per informare, sensibilizzare e coinvolgere i cittadini sulle questioni ambientali. E, quest'anno, la direzione regionale Ambiente e Clima ha lanciato un concorso per premiare le foto più belle scattate durante la manifestazione.

Sulla pagina Facebook ufficiale della Regione Lombardia (https://www.facebook.com/events/434805433982092/) è stato creato un evento all'interno del quale ogni Comune potrà postare e condividere la foto più rappresentativa della giornata. Il comune la cui foto riceverà più like vincerà l'utilizzo del Belvedere di Palazzo Lombardia per l'organizzazione di un proprio evento dedicato alle tematiche ambientali, sviluppate con le scuole e le realtà associative del territorio e coerenti con la politica regionale, che si terrà nel prossimo mese di settembre. I comuni, le cui foto avranno ottenuto il maggior numero di mi piace, in rapporto alla popolazione residente nel periodo compreso tra il 7 aprile e il 6 maggio, saranno premiati con una pergamena celebrativa durante un evento che si terrà il prossimo 28 giugno al Belvedere Jannacci al 31° piano di Palazzo Pirelli.

"La Giornata del Verde Pulito - ha detto Raffaele Cattaneo, assessore all'Ambiente e Clima - è ormai un appuntamento tradizionale tra quelli che la Regione promuove ogni anno per sensibilizzare i cittadini sulle tematiche ambientali. Per questa edizione abbiamo scelto di rendere protagonisti i Comuni lombardi, affinché attraverso i cittadini siano al centro di un percorso virtuoso che aiuti a responsabilizzare ciascuno di noi sulla necessità di prenderci cura del creato e di tutto ciò che ci circonda a partire dal territorio che abitiamo".

