Malvezzi: «Condivido pienamente i punti proposti dalla Lega»

CREMONA (4 aprile 2019) - «Accolgo con favore le proposte di contenuto avanzate dalla Lega in vista della amministrative, proposte che sono al cuore stesso del programma di centrodestra»: così Carlo Malvezzi, candidato sindaco di Cremona per il centrodestra. «I temi trattati dalla Lega, in particolare il tema centrale della sicurezza e del rispetto delle regole, sono fondamentali, e sono ben contento di poterli non solo sottoscrivere, ma rilanciare come indispensabili per un’azione di buon governo della città. Valuteremo insieme agli alleati le modalità più idonee per attuare le linee programmatiche che condividiamo. A questi, si aggiungeranno poi i temi particolarmente cari a Forza Italia, a partire dal sostegno allo sviluppo economico, nonché le altre proposte che verranno avanzate dagli altri partiti e dalle altre liste che appoggeranno il nostro progetto amministrativo».

Per Malvezzi, dunque, il documento per Cremona presentato da Alessandro Zagni e Pietro Burgazzi, è assolutamente condivisibile. Questa sera la Lega incontra il candidato sindaco.

