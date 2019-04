Il patto del tramezzino: Malvezzi firmerà il contratto di Zagni?

CREMONA (4 aprile 2019) - Alessandro Zagni sulla sua pagina Fb ha caricato la foto che lo ritrae con Carlo Malvezzi mentre gli illustra i contenuti del contratto con le priorità non negoziabili. La domanda è una sola: Malvezzi firmerà il documento per Cremona presentato da Zagni e Burgazzi? Per l'ardua sentenza bisogna attendere però questa sera quando la Lega incontrerà il candidato sindaco di Forza Italia.

