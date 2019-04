Piscina comunale, "La convenzione con il gestore sarà interrotta"

CREMONA (4 aprile 2019) - Avviato il procedimento per l’interruzione della convenzione tra il Comune di Cremona e Sport Management. In mattinata è stata infatti comunicata al gestore dell’impianto natatorio di piazzale Atleti Azzurri d’Italia l’intenzione di risolvere l’atto convenzionale a seguito degli inadempimenti riscontrati. Nel contempo viene data la facoltà a Sport Management, come previsto dal contratto, di fornire eventuali controdeduzioni entro 15 giorni lavorativi.

Le inadempienze emerse sia attraverso gli accertamenti effettuati dai responsabili dei competenti uffici comunali e dagli enti preposti, nonché attraverso le segnalazioni degli utenti, riguardano i lavori accessori, le violazioni delle disposizioni in materia di trattamento dell’acqua nelle vasche, l’inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, l’interruzione di pubblico servizio, l’applicazione di tariffe superiori rispetto a quanto stabilito dal concedente. Sono state inoltre contestate la violazione delle norme riguardanti i rapporti di lavoro dei dipendenti e l’inadeguato comportamento del personale.

“Sebbene le condizioni della piscina comunale siano migliori rispetto a quelle di qualche anno fa e nonostante sia stato garantito lo svolgimento dell’attività agonistica, di manifestazioni sportive e gare federali, la qualità complessiva del servizio e gli standard di gestione non corrispondono a quanto previsto dal contratto e a quanto desideriamo per il nostro impianto natatorio”, dichiara l'assessore allo Sport Mauro Platé.

“L’assegnazione della struttura attraverso un bando pubblico è un elemento di garanzia per l’utenza e per la struttura. Questo consente anche di affrontare situazioni di inadempienza contrattuale, mentre negli anni passati questo non era possibile”, sottolinea il sindaco Gianluca Galimberti, che aggiunge: “Il contratto prevede, nel caso in cui si dovesse arrivare alla risoluzione, anche la possibilità del Comune di riscuotere le diverse fidejussioni: sarà così possibile garantire gli investimenti per effettuare gli adeguamenti auspicati e necessari da tempo. L'eventuale interruzione del rapporto contrattuale non comporterà la sospensione del servizio per tutti coloro che, a vario titolo, usufruiscono dell'impianto”.

