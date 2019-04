Ciclabile di viale Trento e Trieste, sabato l’inaugurazione

CREMONA (4 aprile 2019) - Sabato 6 aprile, alle 17.30 sarà inaugurata la nuova pista ciclo-pedonale di viale Trento e Trieste (la numero 18 del Biciplan) che collega in sicurezza corso Garibaldi con piazza Libertà. Punto di ritrovo è la piazzetta di San Luca, in corso Garibaldi angolo viale Trento e Trieste. In bicicletta sarà percorsa tutta la pista fino a piazza Libertà. In questi giorni gli addetti sono al lavoro per completare gli ultimi interventi e, in particolare, per sistemare la segnaletica orizzontale e verticale.

I lavori per la realizzazione di quest’opera, iniziati lo scorso 27 agosto, sono stati realizzati in fasi successive in modo da potere gestire al meglio l’impatto sulla viabilità, con il monitoraggio continuo attraverso un’apposita cabina di regia.

La pista ciclo-pedonale bidirezionale è lunga 1,2 km e si collegherà con le ciclabili di via Brescia e via Mantova in fase di realizzazione. L’intervento ha permesso il rifacimento del viale alberato, 1 km di nuovi marciapiedi e la riorganizzazione della sosta con più aree destinate ai residenti e alle attività commerciali, oltre a nuovi parcheggi gratuiti.

