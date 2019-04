Infortunio sul lavoro, operaia perde una falange

BORDOLANO (4 aprile 2019) - Infortunio sul lavoro in un’azienda di via Circonvallazione: per cause in corso di accertamento una operaia di 53 anni ha riportato l’amputazione della falange del dito indice. E’ successo nella notte, alle 5 circa. La donna è stata subito soccorsa e trasportata in ambulanza all’Ospedale Maggiore di Cremona.

