Arriva il maltempo e i treni vanno in tilt

CREMONA - Giornata nera per i pendolari. Presumibilmente per guasti dovuti al maltempo questa mattina non sono mancati disagi e ritardi lungo la linea per Milano. Soppresso il treno delle 7,32, il più frequentato dai pendolari, per un guasto alle porte. Vento e pioggia hanno aggravato la situazione. Rabbia e proteste. Segnalateci danni e problemi.

