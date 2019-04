'Lo Stato paghi l’Imu', ai Comuni cremonesi in arrivo 6 milioni di euro

CREMONA - Lo Stato deve pagare l’Imu sui propri immobili. Lo dice nero su bianco una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 3275/2019, che fa chiarezza su un tema controverso in tema di imposta comunale sugli immobili. L’esenzione spetta soltanto se l’immobile risultava adibito a un compito istituzionale riferibile, in via diretta e immediata, allo stesso ente che lo possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale e non a compiti istituzionali di soggetti pubblici diversi. Detto in altri termini, l’Agenzia del Demanio «non rientra» tra i soggetti che hanno diritto all’esenzione dell’imposta municipale.

Tutti i fabbricati «non utilizzati a fini istituzionali», dalle ex caserme agli alloggi per le forze dell’ordine, potrebbero costare allo Stato dai 600 ai 900 milioni di euro l’anno. Cifra che, con gli arretrati (servono 5 anni per la prescrizione), potrebbe lievitare tra i 3 e i 4,5 miliardi.

Il calcolo, per quel che concerne Cremona e Provincia, secondo le stime realizzate nei giorni scorsi, si attesta a oltre un milione di euro. Ammontare al quale andrebbero aggiunti sempre gli arretrati, una cifra che oscilla tra i 4 e i 6 milioni di euro. Il solo Comune di Cremona potrebbe incassare circa un milione di euro.

