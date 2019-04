La pioggerella non basta, il Po continua a calare

CREMONA - La pioggerellina di mercoledì 3 aprile e le precipitazioni previste per giovedì «saranno contenute e non serviranno per tornare ad un livello idrico accettabile», dicono gli esperti. Resta critica la situazione del fiume Po, il cui livello è ulteriormente sceso fino a toccare i -7.45 sotto lo zero idrometrico, ovvero a 32 centimetri da quel -7,77, record negativo storico del 2006.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO