Ramo sui cavi, scarica elettrica: elettrodomestici ko, danni ingenti

ISOLA DOVARESE - Una scarica elettrica manda in tilt elettrodomestici, cancelli automatici, computer, caldaie e televisori. I danni sono ingenti e,per fornire consigli e direttive su come procedere per i risarcimenti, l’amministrazione guidata dal sindaco Gianpaolo Gansi ha organizzato un incontro in sala consiliare per venerdì 5 aprile alle 20.30. Tutto è stato provocato dalla caduta di un ramo di una pianta sul cavo della corrente elettrica. Colpita la zona tra via Bocci, via Meda e la piazza del paese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO