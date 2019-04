Spari ai gatti, c'è la prova: trovato il pallino della carabina

PERSICO DOSIMO - Il proiettile che ha provocato il foro nel vetro della finestra della cucina [LEGGI] è stato sparato da una carabina ad aria compressa. Ora i proprietari della villetta a schiera che si trova nella nuova zona residenziale di Persichello ne hanno la prova. «Abbiamo trovato la pallina – racconta –, non sappiamo di che calibro sia, ma sicuramente è quella che è stata sparata contro la finestra della nostra abitazione. E’ un fatto molto grave e speriamo non accada mai più». Quel pallino sparato da una carabina ad aria compressa per la quale non è necessario avere porto d’armi ma che viene venduta liberamente, avrebbe potuto colpire uno dei tre gatti che vivono in quella villetta, ma anche un bambino o un adulto.

