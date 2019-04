Basta code, al servizio Entrate l’appuntamento si può fissare online

CREMONA - Un’agenda online a disposizione dei cittadini che intendono fissare un appuntamento per recarsi al servizio Entrate di via Geromini. E’ questa la nuova modalità di prenotazione, predisposta dal Comune di Cremona, che consente, a chi lo desidera, di accedere all'ufficio richiesto senza attese per avere chiarimenti su accertamenti e rateizzazioni Imu e Tari, aree fabbricabili Imu e casi particolari sempre riguardanti Imu, Tari e Tasi. Rimane ad accesso diretto, senza prenotazione, l’effettuazione di pagamenti allo sportello del concessionario Ica che ha sede sempre in via Geromini.

La prenotazione si effettua attraverso un semplice applicativo, attivo sulla home page del sito del Comune (Appuntamenti servizio entrate) 24 ore su 24 e senza alcuna autenticazione. Dopo aver selezionato il servizio richiesto, la data e l’ora dell’appuntamento (sono indicati solo gli spazi di orario disponibili) e indicato il proprio nome, cognome, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica, una volta confermati i dati inseriti, l’utente riceverà una mail dell’avvenuta prenotazione con i dati inseriti. E consigliato di indicare nelle note una breve descrizione del motivo della richiesta di appuntamento ed eventuali riferimenti a documenti, così da consentire agli uffici di predisporre per tempo l’eventuale documentazione.

