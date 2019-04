Condannato lo spacciatore ciclista, patteggia un anno e otto mesi

CREMONA - Il 19 marzo scorso, i carabinieri gli avevano trovato nello zainetto 200 grammi di marijuana contenuti in quattro pacchetti di cellophane sottovuoto ed un panetto di 100 grammi di hashish del tipo ‘Og Kush’, una qualità nota per l’alto contenuto di principio attivo. La droga era destinata allo spaccio. Un «piccolo spaccio», per il giudice, davanti al quale, mercoledì 3 aprile, Mohammed Chaxhsi, marocchino di 25 anni, ha patteggiato un anno, otto mesi di reclusione e 2mila euro di multa. Rimane agli arresti domiciliari, il ‘Brumotti dello spaccio’. Ai carabinieri che lo stavano arrestando, con un sorriso largo largo si era presentato così il marocchino, paragonandosi a Vittorio Brumotti, l’inviato di Striscia la notizia e campione di bike trial. Tra i vari servizi, lo scorso gennaio Brumotti si era recato davanti alla stazione centrale di Milano e con le sue acrobazie, aveva disturbato i pusher che spacciano giorno e notte nella piazza.

