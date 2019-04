Lega con Malvezzi se sottoscrive il Contratto per Cremona

CREMONA - A fianco, e fedeli per tutto il mandato, del candidato sindaco del centrodestra solo se Carlo Malvezzi sottoscrive il Contratto per Cremona. E' la proposta della Lega, espressa da Pietro Burgazzi e Alessandro Zagni nella conferenza stampa tenuta dai rappresentanti del Carroccio mercoledì 3 aprile. Insomma, governare insieme Cremona con un contratto sul modello di quello che viene praticato a livello nazionale. In tale senso, un incontro tra la Lega e Malvezzi è previsto alle ore 18 di giovedì 4 aprile.

Ma quali sono i punti salienti del Contratto per Cremona stilato dalla Lega?

1) Applicazione integrale del decreto sicurezza.

2) Chiusura dei centri sociali.

3) Chiusura della Consulta degli stranieri.

4) Applicazione del modello Lodi per le autocertificazioni del reddito degli stranieri.

5) Rilancio del centro cittadino attraverso l'apertura della Ztl.

6) Più parcheggi gratuiti e abbassamento del costo degli stalli.

7) Rilancio di corso Garibaldi che deve diventare la strada dei violini.

La palla ora passa a Carlo Malvezzi; accetterà di firmare il Contratto per Cremona? Se no, cosa potrà accadere?

