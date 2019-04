Scocca la freccia di Cupido: cremonese tappezza Rezzato di volantini per cercare la sua donna del lago

CREMONA - Inutile, quando Cupido scocca la sua freccia, non c’è scampo e si è disposti a tutto... anche a tappezzare ogni angolo di Rezzato, paese nel Bresciano, con una lettera che chiede alla donna ‘misteriosa’ conosciuta sul lago di Garda di farsi viva. Un metodo antico, nel tempo dei social, ma quando di lei si sa solo il paese in cui vive, non ci sono altre soluzioni che mettersi a scrivere e far arrivare il proprio messaggio affiggendo un po’ ovunque la confessione dell’infatuazione. E’ quanto ha fatto un cremonese, classe 1968, dopo che domenica scorsa ha conosciuto la ‘sua anima gemella’ a Desenzano, sul lago di Garda.

