Autismo: Mattia, il suo mondo a colori esposto a scuola

CREMONA - Tre anni fa ha cominciato a disegnare con i pennarelli ad acqua su cartoncini. Quasi sempre sceglie colori vivaci: dal rosso all’arancione, dal verde all’azzurro. Colori che comunicano la sua serenità. Perché Mattia Lodigiani, 8 anni compiuti il 26 marzo scorso, autistico non verbale, è un bimbo felice. Sorride sempre. E martedì 2 aprile, Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, si è emozionato, quando nell’atrio della sua scuola, la Manzoni, in via Decia, ha visto in mostra le sue opere d’arte: resteranno in esposizione tutta la settimana. L’idea è venuta ad Anna Santini, maestra di sostegno da 33 anni, dal 2001 alla Manzoni. E le è venuta «molto spontaneamente». Tutti l’hanno condivisa: dall’assistente Ilaria Ceruti, alle maestre, ai compagni di classe, la seconda A.

