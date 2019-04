Non gli presta i soldi, devasta il locale e aggredisce il barista

SAN BASSANO - Il barista si rifiuta di prestargli i soldi per le macchinette e il cliente gli devasta l’esterno del locale, ferendolo al volto dopo avergli scaraventato addosso un tavolo. Un 24enne romeno residente a Soresina, in stato di alterazione da alcol, ha dato in escandescenze al Jeko Bar. Dopo aver colpito il titolare, un 35enne cinese, ha cercato di allontanarsi a piedi in stato confusionale, fermando le auto in transito e minacciando i conducenti lo invitavano a scansarsi. Una notte brava conclusa con l’intervento dei carabinieri e il trasporto al pronto soccorso. In ospedale, però, è finito anche il barista, per farsi suturare una ferita che ha richiesto l’applicazione di tre punti. L’esercente sporgerà denuncia.

