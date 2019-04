«Loris non c'è più»: choc, dolore e lacrime

CASALBUTTANO - Una tragedia che ha scosso una comunità intera. Choc, dolore, lacrime, la straziante immagine del suo banco di scuola vuoto e tantissimi messaggi di cordoglio: Loris Ruggeri non c’è più, ma è vivo nella mente e nei cuori di tutti coloro che lo hanno conosciuto. Il 16enne è tragicamente scomparso lunedì 1 aprile dopo essere stato investito sulla Quinzanese mentre si trovava a bordo della sua adorata motocicletta. E in questo momento drammatico il paese si sta stringendo al dolore di mamma Sabrina, papà Nicola e la sorella ventenne Asiah, che ricorda: «Sarai sempre sangue del mio sangue, ti porterò con me ovunque e per sempre fratello mio». Gli amici di sempre, adolescenti come lui, hanno ricordato Loris attraverso i social network. I compagni di classe dell’istituto Cpia di Cremona gli hanno dedicato un momento di raccoglimento.

