Centro storico senza barriere architettoniche

CREMONA - Via libera al piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche nella zona centrale della città. Il progetto definitivo, approvato dalla Giunta su proposta dell’Assessore alle Infrastrutture Alessia Manfredini e dell’Assessore alla Vivibilità Sociale Rosita Viola, contempla interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche presenti sui marciapiedi rappresentate da dislivelli, da pendenze trasversali eccessive o da spazi estremamente ridotti, che impediscono all'utenza debole una deambulazione in autonomia e in sicurezza. Il costo complessivo dei lavori ammonta a 60 mila euro e sono inseriti nel Programma triennale delle Opere Pubbliche. Si interverrà in piazza Roma, in via Gramsci, in via Capitano del Popolo, in via Verdi, all’angolo con via Capitano del Popolo, e in via Claudio Monteverdi angolo piazza Stradivari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO