Sradicato il bancomat in piena notte, banditi in fuga

GALLIGNANO - Colpo grosso nella notte fra lunedì 1 e martedì 2 aprile alla Crédite Agricole di Gallignano. I banditi hanno sfondato il muro con un braccio meccanico rubato in una cascina poco prima e hanno portato via il bancomat. Il bottino si aggirerebbe intorno ai 20mila euro, cifra inferiore ai danni sostenuti dalla banca che è stata letteralmente devastata. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri di Soncino, che indagano. L’allarme è arrivato poco prima delle 3, su segnalazione di un residente che, avvertito il boato, ha subito chiamato il 112. Ma ai ladri è bastato qualche minuto per mettere a segno il colpo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO