Perde il controllo dell'auto e finisce nel giardino di una villetta

CREMONA - Incidente nella mattina di martedì 2 aprile in via Sant'Ambrogio all'altezza del civico 28. Il conducente di una Volkswagen Passat ha perso il controllo dell'auto che ha finito la sua corsa nel giardino di una delle villette che si affacciano sulla strada colpendo anche la vettura parcheggiata del padrone di casa. Danneggiata la recinzione.

Il conducente è stato portato all'Ospedale Maggiore per accertamenti. Si riapre l'annosa questione legata alla sicurezza stradale in via Sant'Ambrogio già teatro di diversi incidenti.

