Elezioni, niente strappo nel centrodestra: avanti piano con Malvezzi

CREMONA - Il primo confronto del centrodestra da quando è diventata ufficiale l’investitura di Carlo Malvezzi coma candidato sindaco si è chiuso con una sostanziale presa d’atto della proposta. In sintesi è l'esito del confronto avvenuto lunedì 1 aprile nella sede cremonese della Lega. Tre ore secche di un dibattito che si racconta essere stato serrato e a tratti anche spigoloso.

Il temuto strappo non c’è stato: si è contestato di nuovo, e molto e da più parti, il metodo con cui si è approdati a Malvezzi — «imposto dall’alto calpestando le scelte del territorio e le legittime aspirazioni di Zagni» si è detto —, ma non Malvezzi stesso; il sistema ma non l’uomo che il sistema ha proposto. E con Malvezzi si va avanti. Piano, però. Al punto che una nuova riunione è già fissata per giovedì. Questo perché Fratelli d’Italia, che domenica aveva lasciato intendere di valutare l’opzione frattura, non ha sbattuto la porta ma ha rivendicato tutte le sue perplessità. Evidenziando riserve anche su Malvezzi.

