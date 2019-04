Lezione col comandante Alfa: 'La mafia si può vincere grazie ai giovani'

SPINADESCO - «La mafia è un male curabile, la migliore terapia sono i giovani che non devono mai mollare». Non lo dice uno qualunque, ma il comandante Alfa, fondatore del Gis, non un supereroe bensì un grande professionista che Cosa Nostra e il terrorismo li ha combattuti una vita indossando la divisa dei carabinieri. Domenica pomeriggio, 31 marzo, nel teatro dell’oratorio l’ex militare in pensione, che per ragioni di sicurezza si muove con la scorta e ha il volto sempre coperto dal passamontagna, è stato invitato a parlare ai giovani dall’associazione di Protezione civile ‘Il Nibbio’ guidata da Fabio Guarreschi e dal parroco don Pietro Samarini. «Ascoltate i genitori che vi vogliono bene, quando andate in discoteca state attenti a quello che vi offrono da bere gli estranei, combattete il bullismo e occhio a come usate internet: voi siete intelligenti, siete il futuro dell’Italia».

