Mobilità elettrica, Cremona accelera

CREMONA - Prosegue il piano di sviluppo targato Enel X (la Società del Gruppo Enel dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali) per garantire una rete di ricarica per veicoli elettrici efficiente e capillare. E’ proprio la città di Cremona ad essere una delle protagoniste della trasformazione verso una mobilità sostenibile a zero emissioni, confermandosi in prima linea per la riduzione dell’inquinamento ambientale e acustico.

Lunedì 1 aprile si è tenuta in Via dell’Artigianato a Cremona l’inaugurazione di 10 nuove stazioni di ricarica, alle quali se ne aggiungeranno presto altre 8 in corso di installazione. L’amministrazione ha infatti aderito alla proposta avanzata nelle scorse settimane da Enel X per la realizzazione di una rete di ricarica per i veicoli elettrici senza alcun costo per le casse comunali. Le stazioni di ricarica sono state posizionate in punti strategici della città, come l’ospedale, l’autostazione, le piscine, il centro commerciale Cremona Po e la fiera e sono dotate di due punti di ricarica utilizzabili contemporaneamente.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato Alessia Manfredini, assessora all’ambiente e alla mobilità del Comune di Cremona, Paolo Cislaghi di Enel X e alcuni possessori di auto elettriche.

Ecco le 10 stazioni di ricarica già attive: piazza Libertà, viale Concordia (zona Ospedale), via agli scali (Autostazione), via Gozzoletto (Mc Donald’s), via Giuseppina 12 (Parco giochi), piazzale Atleti Azzuri d’Italia (Piscine), via dell’Artigianato - 2 infrastrutture (Contro commerciale Cremona Po), piazza Ennio Zelioli Lanzini (fiera) e via Milano (Parcheggio Corazzi)