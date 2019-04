Antiche bilance da farmacia: svelato a Palazzo Fodri un piccolo grande tesoro

CREMONA - Un sistema fatto di studio, recupero e valorizzazione che coinvolge varie istituzioni (Comune di Cremona, Distretto Culturale della Liuteria Università di Pavia, Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali, Università di Pavia, CISRiC, Laboratorio Arvedi di Diagnostica non Invasiva, Cr. Forma, Laboratorio di Diagnostica applicata ai Beni Culturali). In tale contesto si inserisce il restauro di alcune bilance da farmacia, riconducibili al XIX secolo, che rientrano tra le strumentazioni scientifiche di notevole valore storico conservate presso il Museo di Storia Naturale di Cremona. Le prime due, per le quali il lavoro di recupero si è appena concluso, sono state presentate nel pomeriggio di lunedì 1 aprile nella sede di Palazzo Fodri del Corso di Laurea in Conservazione e restauro dei Beni Culturali (Strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici) dell’Università di Pavia. Per altre due il restauro, anche se giunto a buon punto, è ancora in corso.

