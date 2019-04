Spara ai gatti, proiettile colpisce la finestra

PERSICO DOSIMO - Proiettile nel vetro della cucina, forse per colpire i gatti che si coricano sul davanzale. E’ accaduto in una villetta a schiera a Persichello, nel nuovo quartiere residenziale. Quando i proprietari se ne sono accorti, hanno sporto denuncia presso i carabinieri di Vescovato. Un foro che ha danneggiato il primo vetro, ma che non è riuscito a penetrare nel secondo. E’ la proprietaria a spiegare l’accaduto: «Siamo stati in ferie una settimana – spiega –, quando siamo tornati ho visto qualcosa che brillava, ma all’inizio non ho dato importanza, pensavo fosse si trattasse di qualcosa che sporcava il vetro. Quando mi sono avvicinata per pulire invece ho capito che era ben altro».

