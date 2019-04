Furti e ricettazione, arrestato 46enne

CAORSO - Nuovi guai per uno dei nomadi residenti in via Rovere, già arrestato nel corso del blitz di poche settimane fa: il 46enne A. M. è stato destinatario di un altro ordine di carcerazione, stavolta emesso dalla Procura della Repubblica di Brescia, e arrestato dai carabinieri del reparto operativo di Piacenza. L’uomo è accusato di furto aggravato in abitazione, di ricettazione e di utilizzo fraudolento di bancomat: tutti reati commessi nell’ambito di razzie in ville avvenute proprio nel Bresciano. Deve scontare cinque anni di carcere.

