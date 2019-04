Convivenza e benessere degli amici a quattro zampe, proseguono le iniziative promosse dal Comune

CREMONA - Martedì 2 aprile, ultima lezione della nona edizione del percorso formativo per proprietari di cani finalizzato all’ottenimento del "Patentino", iniziativa organizzata dal Comune di Cremona in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ATS Val Padana, l'Ordine Medici Veterinari di Cremona e grazie al supporto del centro commerciale CremonaPo.

Proseguono nel frattempo le attività finalizzate alla convivenza e al benessere degli animali da affezione, i cani in particolare, promossi sempre dal Comune di Cremona in collaborazione con Linea Gestioni. La prossima è denominata infatti Cani in Città. Si inizia martedì 2 aprile, nella Sala Eventi di SpazioComune (piazza Stradivari, 7), dalle 17 alle 19, Giuliana Caronna, medico veterinario, esperta in IAA (Interventi assistiti con gli animali), istruttore cinofilo, e Laura Mori, medico veterinario, esperta in comportamento ed anch’essa istruttore cinofilo, parleranno di Educazione e gestione del cane buon cittadino.

Altro appuntamento lunedì 8 aprile, dalle 17 alle 19, sempre nella Sala Eventi di SpazioComune, Pierluigi Sforza, comandante della Polizia Locale, e Danio Milanesi, coordinatore della Guardie Ecologiche Volontarie del Comune di Cremona, spiegheranno come comportarsi nel rispetto della normativa vigente.

A questi incontri pubblici, ai quali interverranno anche l’assessore all’Ambiente Alessia Manfredini e l’assessore alla Sicurezza Barbara Manfredini, saranno distribuite gratuitamente, grazie a Linea Gestioni, le bottigliette d’acqua per diluire l’urina lasciata dai cani per la strada.

CANI IN CITTA'

